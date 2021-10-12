Тіна Кароль та Ivan NAVI прогулялися Львовом: атмосферне відео

Наприкінці вересня Тіна Кароль завітала з концертами до Львова. Ivan NAVI не втратив нагоди провести для артистки екскурсію рідним містом. Під час прогулянки виконавці зняли mood video на ремікс спільної пісні "Ангели все знають".

Виконавці записали дуетну пісню в рамках альбому Тіни Кароль "Молода кров". Ivan NAVI домовився з Тіною погуляти разом під час її гастролей у Львові.

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Тіна Кароль та Ivan NAVI гуляли у Львові

"Львів – моє рідне місто і я знаю всі його найкрасивіші куточки. Часу було небагато, адже ми ще мали бути на саундчеку і виступати ввечері, але все ж екскурсія вдалась. Моментами ми дуркували як діти, фотографувались, сходили на легендарний блошиний ринок з платівками, книгами та старими фотоапаратами, піднялись на оглядовий майданчик, випили кави. Навіть потанцювали просто неба під спів бандуриста, який, побачивши нас з Тіною, зіграв імпровізовано на бандурі "Ангели все знають" Така легка атмосфера може бути тільки у Львові. Хочу, аби її відчули всі, хто буде дивитись відео", – поділився Ivan NAVI.

Красивий Львів. Красива пісня. А що знають ангели, лише можна гадати. Молода кров кипить, я тішусь,

– сказала Кароль.

Тіна Кароль та Ivan NAVI – "Ангели все знають": дивіться відео онлайн

У стародавньому місті артисти також влаштували сюрприз для шанувальників. Під час концерту попдіви разом заспівали пісню "Ангели все знають". Наприкінці композиції Іван несподівано підняв та закрутив Тіну у вихорі, зірвавши оплески понад тисячної зали.



Ivan NAVI та Тіна Кароль на концерті у Львові / Фото пресслужби