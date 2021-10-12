Исполнители записали дуэтную песню в рамках альбома Тины Кароль "Молодая кровь". Ivan NAVI договорился с Тиной погулять вместе во время ее гастролей во Львове.

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Тина Кароль и Ivan NAVI гуляли во Львове

"Львов – мой родной город, и я знаю все его самые красивые уголки. Времени было немного, ведь мы еще должны были быть на саундчеке и выступать вечером, но все же экскурсия удалась. Моментами мы дурачились как дети, фотографировались, сходили на легендарный блошиный рынок с пластинками, книгами и старыми фотоаппаратами, поднялись на смотровую площадку, выпили кофе. Даже потанцевали под открытым небом под пение бандуриста, который, увидев нас с Тиной, сыграл импровизированно на бандуре "Ангели все знають" Такая легкая атмосфера может быть только в Львове. Хочу, чтобы ее почувствовали все, кто будет смотреть видео", – поделился Ivan NAVI.

Красивый Львов. Красивая песня. А что знают ангелы, только можно гадать. Молодая кровь кипит, я радуюсь,

– сказала Кароль.

Тина Кароль и Ivan NAVI – "Ангели все знають": смотрите видео онлайн

В древнем городе артисты также устроили сюрприз для поклонников. Во время концерта поп-дивы вместе спели песню "Ангели все знають". В конце композиции Иван неожиданно поднял и закрутил Тину в вихре, сорвав аплодисменты более тысячного зала.



Ivan NAVI и Тина Кароль на концерте во Львове / Фото пресс-службы