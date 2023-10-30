Оля Полякова зізналась, що про конфлікт з Тіною Кароль вже й не варто згадувати, адже він був дуже давно, а тепер неактуальний. Але зауважила, що тепер титул "плакальниці" перейшов до неї через нові сумні пісні.

До слова Оля Полякова прокоментувала скандальне весілля у Львові та розсекретила свій найбільший гонорар

Чим завершився конфлікт Полякової та Кароль

Оля Полякова додала, що Тіна Кароль більше на неї не ображається.

Я вже давно "плакальниця". Люди під моїми сумними піснями пишуть, що титул головної "плакальниці" країни повільно перейшов до Полякової. Тож Тіна на мене більше не ображається,

– відповіла знаменитість.

Натомість зірка активно підтримує дружбу з іншими зірковими колегами. Вона назвала імена тих, з якими найбільше на зв'язку.

"Це Маша Єфросиніна, Соня Плакидюк, Ніка Білоцерківська, волонтерка Світлана Легка, Алан Бадоєв, Даша Астаф'єва", – поділилась Оля Полякова.

33 запитання Олі Поляковій: дивіться відео онлайн

Що сталося між Олею Поляковою й Тіною Кароль

Ще на початку 2021 року Оля Полякова в одному з випусків розважального шоу назвала Тіну "плакальницею на похороні". Тоді Кароль відповіла: сказала, що буде плакати, але не на похороні.

Полякова просила вибачення перед Тіною й пояснювала, що її слова стосувалися репертуару артистки. Та остання зуміла використати весь шум на свою користь – тоді Кароль презентувала трек "Скандал".

Оля Полякова висловлювалась про цей скандал в інтерв'ю Раміні Есхакзай. Тоді вона заявила, що цей конфлікт частково був штучним і висмоктаним з пальця: "Було в мене з тою ж Тіною у щось я пи*донула. Це було негарно з мого боку, не те я мала на увазі. Трохи мене підставили. Коли я неправа, я завжди перепрошую. Я попросила вибачення того ж дня. Люди повинні розуміти, що всі ці скандали, вони є трохи для розваги".