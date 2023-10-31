Танцовщик Дмитрий Жук обнародовал в сети новое чувственное видео с Тиной Кароль. Для поклонников это очередное доказательство, что на самом деле между ними нечто большее, чем рабочие отношения.
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Тина Кароль и Дима Жук подогрели слухи о романе
Исполнительница перед камерой позировала в молочном спортивном костюме с легким макияжем и любимой укладкой. Танцор выбрал черную футболку и брюки. Пара станцевала короткий страстный танец под романтическую мелодию – это будущая новая песня Димы Жука.
В профиле танцовщика еще несколько видео под этот трек с похожей хореографией с другими девушками.
Тина Кароль и Дима Жук подогрели слухи о романе: видео
Поклонники засыпают пару комплиментами и высказывают мнение о том, что Тина и Дмитрий – действительно пара. Также фаны обратили внимание, как танцовщик опустил руки на бедра Кароль.
- "Ой, такие красивые, такая пара, я в восторге. Пусть это будет правдой. Желаю им счастья, безумной любви";
- "Я наверняка раз 100 пересмотрела, Тина такая искренняя, а Дима это кайф для глаз";
- "Такая Тина хороша";
- "Огонь";
- "Дом, руки!".
Что известно о слухах о романе пары
Дмитрий Жук – танцовщик балета Тины Кароль, поэтому сплетни об их отношениях ходят в сети уже давно. Но в прошлом году танцор уверял, что артистка – только его босс.
Но в сети продолжают появляться романтические видео с танцами Димы Жука и Тины Кароль, подогревающей любопытство поклонников. Недавно папарацци сняли пару вместе – они вроде бы держались за руки, прогуливаясь по Киеву. Но когда вышли на более человечную улицу, то отстранились.