Тіна Кароль дала концерт у метро: освідчення військового та зустріч з Єгором з Маріуполя

У суботу, 10 вересня, Тіна Кароль зіграла сольник на станції метро Майдан Незалежності в Києві. 18 вересня о 21:00 концерт покажуть в ефірі телемарафону. Фото та відео дивіться вже зараз на Showbiz24.

Чимало зірок українського та світового шоу-бізу вже встигли виступити в метро, яке через повномасштабну війну стало головним концертним майданчиком країни. На вихідних на станції Майдан Незалежності заспівала й Тіна Кароль.

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Тіна Кароль дала сольний концерт у метро

У метро Тіна Кароль виконала свої україномовні хіти – "Вільна", "Україна – це ти", "Ніжно", "Закрили твої очі". Крім того, вона ексклюзивно представила трек "Вільні. Нескорені", офіційний реліз якого відбудеться цього тижня.

Це мій перший сольний концерт в нашій незалежній державі цього року і він у метро. Це і зворушливо, і жорстоко, і водночас це демонструє, що ми незламні, ми вільні, нескорені і нездоланні,

– заявила Тіна Кароль зі сцени.

Під час концерту на сцені несподівано з'явився Єгор Кравцов з Маріуполя, який відомий як автор "маріупольського щоденника" та фрази: "У мене померли дві собаки, бабуся Галя та улюблене місто Маріуполь". Він приїхав до Києва з квітами, щоб особисто подякувати Тіні Кароль за квартиру на Івано-Франківщині, яку вона подарувала його сім'ї в серпні.

"Єгоре, ти найсміливіший хлопчик на світі, це правда. Я хочу подякувати твоїй мамі, що вона тебе народила. Дива трапляються", – сказала Тіна Кароль зі сцени.

Ба більше, на її концерті побралася пара військових Національної гвардії України, яка познайомилася під час війни. Перед тим, як боєць простягнув каблучку коханій, співачка видала: "Я щаслива, що ми сьогодні створюємо українську справжню родину. Військову родину".

Цікаво, що на сольник у метро Тіна Кароль одягла звабливу сукню від українського бренду Olya Mak зі спущеними бретелями та надзвичайно глибоким декольте.

Тіна Кароль на концерті в метро / Фото з фейсбуку співачки