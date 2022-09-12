Многие звезды украинского и мирового шоу-биза уже успели выступить в метро, которое из-за полномасштабной войны стало главной концертной площадкой страны. На выходных на станции Майдан Независимости спела и Тина Кароль.

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Тина Кароль дала сольный концерт в метро

В метро Тина Кароль исполнила свои украиноязычные хиты – "Вільна", "Україна – це ти", "Ніжно", "Закрили твої очі". Кроме того, она эксклюзивно представила трек "Вільні. Нескорені", официальный релиз которого состоится на этой неделе.

Это мой первый сольный концерт в нашем независимом государстве в этом году и он в метро. Это и трогательно, и жестоко, и в то же время это демонстрирует, что мы несокрушимы, мы свободны, непокорены и непреодолимы,

– заявила Тина Кароль со сцены.

Во время концерта на сцене неожиданно появился Егор Кравцов из Мариуполя, известный как автор "мариупольского дневника" и фразы: "У меня умерли две собаки, бабушка Галя и любимый город Мариуполь". Он приехал в Киев с цветами, чтобы лично поблагодарить Тину Кароль за квартиру в Ивано-Франковской области, которую она подарила его семье в августе.

"Егор, ты самый смелый мальчик на свете, это правда. Я хочу поблагодарить твою маму, что она тебя родила. Чудеса случаются", – сказала Тина Кароль со сцены.

Более того, на ее концерте обручилась пара военных Национальной гвардии Украины, которая познакомилась во время войны. Перед тем, как боец протянул кольцо любимой, певица издала: "Я счастлива, что мы сегодня создаем украинскую настоящую семью. Военную семью".

Интересно, что на сольник в метро Тина Кароль надела соблазнительное платье от украинского бренда Olya Mak со спущенными бретелями и очень глубоким декольте.

Тина Кароль на концерте в метро / Фото из фейсбука певицы