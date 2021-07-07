Мій камінг- аут, – Тимур Мірошниченко вакцинувався від коронавірусу
Джерело:інстаграм Тимура Мірошниченка
Український телеведучий Тимур Мірошниченко, вслід за Сергієм Притулою, вакцинувався від COVID-19. Чоловік отримав першу дозу американської вакцини Pfizer.
За словами телеведучого, чоловік хоче не лише подорожувати у ті країни, де можна, а й де хочеться. Своїм вчинком він також хоче зупинити нову "хвилю" коронавірусу восени 2021 року.
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Мій камінг-аут. Я довго вагався з вакцинацією. Але, поговоривши з великою кількістю різних спеціалістів – лікарів, генетиків, технологів, імунологів, вирішив таки робити. Та й непереборне бажання повернути хоч невеличку свободу пересування світом (не тільки куди можна, а куди хочеться), стало, мабуть, найголовнішим стимулом!
– написав у мережі Мірошниченко.
"А ще дуже хочеться, щоб Україну не накрила нова хвиля восени! Тому що ходити в кіно, на стадіони, фестивалі, в ресторани, гуляти корпоративи та весілля і ще купу-купу всього хочеться не тільки влітку!" – додав чоловік і зазначив, що разом з ним виявили бажання вакцинувати близько тисячі його колег з місця роботи.
Хто із зірок нещодавно вакцинувався від COVID-19
- Сергій Притула – один з останніх, хто повідомив про щеплення вакциною. Щоправда, якою саме – не зазначав;
- Володимир Остапчук також вакцинувався, але китайською вакциною CoronaVac.
- Камалія теж вакцинувалась від коронавірусу, але не зазначала, яким саме препаратом.