Дуже багато, – Тімур Мірошниченко назвав суму, яку витрачає на трьох дітей

Український телеведучий Тімур Мірошниченко розповів, скільки грошей витрачає, щоб утримати трьох дітей.

Шоумен зазначив, що коштів потрібно багато. Водночас думка, щоб грошей на все вистачало, надихає його на постійний рух.

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Тімур Мірошниченко розкрив суму на утримання дітей

У розмові зі Славою Дьоміним, телеведучий розповів, що значна частина коштів витрачається на приватний дитячий садок для дітей та зарплати двом няням. За його словами, потрібно мінімум 5 тисяч доларів.

Наші діти ходять до приватного садочка. Марсель поки що не ходить, ми маємо оплачувати послуги нянь. З одного боку, дитячий садок, няні — це плюс дітям, це соціалізація. А з іншого боку — ти купуєш цей час собі. Для того, щоб заробляти,

– поділився шоумен.

Мірошниченко зазначив, основний дохід йому приносить не робота на телебаченні, а різноманітні заходи.

Телебачення завжди в сумарному заробітку давало мені 10−15 відсотків основної суми. Я заробляю на подіях, івентах, озвучках. Є багато різних ниток, де ти задіяний. Мені здається, я завжди знайду, чим займатися,

– розповів Тимур.

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