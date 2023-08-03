У дитбудинку не було: Тімур Мірошниченко розчулив кадрами, як названий син вперше їсть морозиво

Тімур Мірошниченко разом з дружиною розповів, як названий син Марсель адаптується до нових умов життя. В дитбудинку хлопець не їв багато продуктів, тож лише тепер з ними знайомиться. Подружжя розчулило кадрами, як усиновлений хлопчик вперше в житті їсть морозиво.

Днями Мірошниченко розсекретив ім'я хлопчика. Звати їхнього сина Марсель, ласкаво вони кажуть Марсік. Зірковий ведучий також розповів, як пройшло знайомство дітей.

Цікаво Названий син Мірошниченків святкує день народження: скільки років виповнилось малюку

Водночас дружина Тімура показала, як хлопчик отримав перші кульки на свій день народження, вперше скуштував морозиво та тримав у руках малину.

На кадрах помітно, що їхній названий син просто не міг відірватися від морозива. Проте згодом з'ясувалося, що Марселю не можна лактозу.



Син Тимура Мірошниченка вперше їсть морозиво / Скриншот відео

Окрім того, дружина Мірошниченка розповіла про реалії дітей у дитбудинках. За її словами, там їх годують по протоколу і не звертають увагу на особливості організму малечі.

Наприклад, Марсель має проблеми з кишківником, але у дитбудинку його годували вафлями та цукерками.

Марсель був у молодшій групі, де вся їжа в формі пюре. Він не розуміє форм їжі. Не жує. Він ніколи не розмазував у руках ягоди. Не кидався котлетами. Все те, що робили домашні діти. Цей етап ми намагаємося надолужити, бо це знайомство зі світом,

– розповіла Інна.



Інна Мірошниченко розповіла про харчування сина / Скриншот

Вона також пригадала, як вперше знайомилася з сином. Тоді їм сказали, що хлопчику потрібна певна дієта. Але коли Мірошниченки зайшли до групи, то побачили, що він тримає у руках вафлю.

Водночас коли дружина Мірошниченка привезла дитяче пюре з яблука та моркви, її "відчитали", що мовляв у хлопчика був розлад, бо вона дала йому моркву. Зіркова мама була шокована.



Інна Мірошниченко про харчування сина / Скриншот

До слова, Тімур Мірошниченко розповідав, що хлопчик з'явився на світ на Житомирщині. Він народився недоношеним, а його вага була критично мала – лише 1,4 кіло. Біологічні батьки відмовилися від Марселя ще у пологовому будинку.

Крім того, хлопчик має значні проблеми зі здоров'ям. Він у віці 2 років носить одяг для 9-місячних дітей та має вади психологічного розвитку. Зокрема, існує вірогідність, що малюк не заговорить.