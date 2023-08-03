Днями Мірошниченко розсекретив ім'я хлопчика. Звати їхнього сина Марсель, ласкаво вони кажуть Марсік. Зірковий ведучий також розповів, як пройшло знайомство дітей.

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Водночас дружина Тімура показала, як хлопчик отримав перші кульки на свій день народження, вперше скуштував морозиво та тримав у руках малину.

На кадрах помітно, що їхній названий син просто не міг відірватися від морозива. Проте згодом з'ясувалося, що Марселю не можна лактозу.



Син Тимура Мірошниченка вперше їсть морозиво / Скриншот відео

Окрім того, дружина Мірошниченка розповіла про реалії дітей у дитбудинках. За її словами, там їх годують по протоколу і не звертають увагу на особливості організму малечі.

Наприклад, Марсель має проблеми з кишківником, але у дитбудинку його годували вафлями та цукерками.

Марсель був у молодшій групі, де вся їжа в формі пюре. Він не розуміє форм їжі. Не жує. Він ніколи не розмазував у руках ягоди. Не кидався котлетами. Все те, що робили домашні діти. Цей етап ми намагаємося надолужити, бо це знайомство зі світом,

– розповіла Інна.



Інна Мірошниченко розповіла про харчування сина / Скриншот

Вона також пригадала, як вперше знайомилася з сином. Тоді їм сказали, що хлопчику потрібна певна дієта. Але коли Мірошниченки зайшли до групи, то побачили, що він тримає у руках вафлю.

Водночас коли дружина Мірошниченка привезла дитяче пюре з яблука та моркви, її "відчитали", що мовляв у хлопчика був розлад, бо вона дала йому моркву. Зіркова мама була шокована.



Інна Мірошниченко про харчування сина / Скриншот

До слова, Тімур Мірошниченко розповідав, що хлопчик з'явився на світ на Житомирщині. Він народився недоношеним, а його вага була критично мала – лише 1,4 кіло. Біологічні батьки відмовилися від Марселя ще у пологовому будинку.

Крім того, хлопчик має значні проблеми зі здоров'ям. Він у віці 2 років носить одяг для 9-місячних дітей та має вади психологічного розвитку. Зокрема, існує вірогідність, що малюк не заговорить.