Зірка шоу Євробачення тепер повторить свій телевізійний досвід на британському екрані. Організатори премії своїм запрошенням Тимуру хочуть показати солідарність світу, проявлену до України, а також наголосити на перемозі країни на Євробаченні у травні 2022 року.

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Це надзвичайно приємно мені та водночас дуже відповідально. У мене буде можливість, у першу чергу, подякувати від імені українського народу всім британцям за їхню підтримку з перших днів повномасштабного вторгнення. По-друге, звісно, ще раз наголосити на тому, щоб світ не звикав до війни, щоб вони розуміли, через кого і через що це все відбувається, чому важливо не поступатися Росії ні в чому, не піддаватися на їхні провокації, чому це важливо сьогодні як ніколи, з огляду на той ракетний терор, який вони влаштовують протягом цього тижня,

– поділився Тимур Мірошниченко.



Тимур Мірошниченко приїде на National Television Awards / Фото з інстаграму Суспільного

Зазначимо, що 27 церемонія вручення нагород National Television Awards відбудеться на легендарному стадіоні Wembley у Лондоні. Зазвичай до телепремії ретельно готуються і зважають на події, що відбуваються у країні в останні 12 місяців перед заходом. Можливо, якась частина програми буде присвячена смерті королеви Єлизавети II та призначення нового короля Чарльза III.

Євробачення-2023 теж пройде у Британії

Варто додати, що наступний пісенний конкурс Євробачення-2023 прийматиме Ліверпуль від імені нашої країни. Тому Велика Британія вже почала підготування до грандіозного конкурсу, який востаннє проводила ще у 1997 році. Для них це абсолютно новий та сучасний досвід, проте вони пообіцяли гідно презентувати Україну як переможця у своїй залі.

Напередодні Суспільне та ВВС додатково підписали меморандум про співпрацю для підготовки Євробачення-2023. Ймовірно, Тимур Мірошниченко теж стане одним з ведучих події у Британії, проте наразі жодних деталей не відомо.