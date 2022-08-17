Приймання заявок на Нацвідбір триватиме до 15 жовтня 2022, відтак в учасників є майже 2 місяці, щоб створити свою переможну пісню.

До теми Більше ніякої російської: Нацвідбір Євробачення-2023 змінив правила і почав прийом заявок

Я радий можливості працювати музичним продюсером цьогорічного відбору. Я хочу, щоб Європа почула і побачила сучасного українського музиканта, який є частиною світового музичного контексту. Я знаю, що такі люди в нас є, і, хоча зараз творити дуже важко, я запрошую і закликаю музикантів усіх стилів та жанрів терміново братись за улюблений інструмент і долучатись до відбору,

– каже Pianoбой.

Артист каже, що хочу почути пісню, "яка дихає новою Україною та зачепить і надихне світ".



Pianoбой став музичним продюсером Нацвідбору Євробачення / Фото "Суспільного"

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