Приймання заявок на Нацвідбір триватиме до 15 жовтня 2022, відтак в учасників є майже 2 місяці, щоб створити свою переможну пісню.
До теми Більше ніякої російської: Нацвідбір Євробачення-2023 змінив правила і почав прийом заявок
Я радий можливості працювати музичним продюсером цьогорічного відбору. Я хочу, щоб Європа почула і побачила сучасного українського музиканта, який є частиною світового музичного контексту. Я знаю, що такі люди в нас є, і, хоча зараз творити дуже важко, я запрошую і закликаю музикантів усіх стилів та жанрів терміново братись за улюблений інструмент і долучатись до відбору,
– каже Pianoбой.
Артист каже, що хочу почути пісню, "яка дихає новою Україною та зачепить і надихне світ".
Pianoбой став музичним продюсером Нацвідбору Євробачення / Фото "Суспільного"
Що відомо про Pianoбой
- Виконавець та музикант колись був піаністом гуртів "Океан Ельзи", Esthetic Education та Земфіри. У своєму репертуарі виконує пісні українською та англійською мовами, раніше також російською.
- У роботі над проєктом, що отримав назву "Pianoбой" йому допомагала сестра Ольга Шурова, яка входила у склад проєкту, та інша музикантка Ліда Тутуола. Сам чоловік родом із Києва.
- За свою кар'єру Шуров випустив 4 студійні альбоми. Одна з його найпопулярніших пісень "Родина", яку він написав у 2014 році російською мовою, була згодом перекладена на українську. Все тому, що його діяльність заборонили на території москви.