Звезда шоу Евровидение теперь повторит свой телевизионный опыт на британском экране. Организаторы премии своим приглашением Тимуру хотят показать солидарность мира, проявленную в Украине, а также подчеркнуть победу страны на Евровидении в мае 2022 года.

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Это очень приятно мне и в то же время очень ответственно. У меня будет возможность в первую очередь поблагодарить от имени украинского народа всех британцев за их поддержку с первых дней полномасштабного вторжения. Во-вторых, конечно, еще раз подчеркнуть, чтобы мир не привык к войне, чтобы они понимали, через кого и почему это все происходит, почему важно не уступать России ни в чем, не поддаваться на их провокации, почему это важно сегодня как никогда, учитывая тот ракетный террор, который они устраивают в течение этой недели,

– поделился Тимур Мирошниченко.



Тимур Мирошниченко приедет на National Television Awards / Фото из инстаграмма Общественного

Отметим, что 27-ая церемония вручения наград National Television Awards состоится на легендарном стадионе Wembley в Лондоне. Обычно к телепремии тщательно готовятся и учитывают события, происходящие в стране в последние 12 месяцев перед мероприятием. Возможно, какая-то часть программы будет посвящена смерти королевы Елизаветы II и назначению нового короля Чарльза III.

Евровидение-2023 тоже пройдет в Британии

Следует добавить, что следующий песенный конкурс Евровидения-2023 будет принимать Ливерпуль от имени нашей страны. Поэтому Великобритания уже начала подготовку к грандиозному конкурсу, который проводила в последний раз еще в 1997 году. Для них это совершенно новый и современный опыт, однако они пообещали достойно презентовать Украину победителем в своем зале.

Накануне Общественное и BBC дополнительно подписали меморандум о сотрудничестве для подготовки Евровидения-2023. Вероятно, Тимур Мирошниченко тоже станет одним из ведущих событий в Британии, однако пока никаких деталей неизвестно.