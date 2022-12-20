"Без срачів ми не можемо": Тимур Мірошниченко назвав відмінну рису цьогорічного відбору

Днями відбувся Нацвідбір Євробачення-2023, де судді та українці обрали на музичний конкурс колектив TVORCHI. Ведучий заходу Тимур Мірошниченко поділився, що цього року змінилось та якою далі може бути музична індустрія.

Примітно, що цьогорічний Нацвідбір обійшовся без скандалів, як це було раніше, до прикладу, останню дискваліфікацію переможниці відбору 2022 року Аліну Паш. Замість неї поїхав гурт Kalush Orchestra, який переміг на конкурсі в Італії.

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За словами Тимура, особливо на спокійний відбір цього року повпливала війна, яка розставила цінніші пріоритети.

Мабуть, таких гучних скандалів дійсно не було. І хочеться, щоб і наші артисти, і наші журналісти, наші глядачі взяли за шаблон цьогорічний відбір. Тому що звісно, перепрошую за жаргон, без срачів ми не можемо, просто мені здається, що зараз люди свою негативну енергію все ж таки спрямовують в дещо інше русло. А тут намагаються відшукати щось світле і позитивне,

– переконаний ведучий.

Він каже, що Національний відбір на Євробачення за останні роки проходив етап трансформації щодо правил участі у ньому. Одним з найважливіших стала чітка позиція щодо Криму та виступів у країні-агресорці Росії. Не всі проходили цей "тест", тому обирати цього року фіналістів було значно простіше, адже одразу "відсіювались" гастролери.

"До фіналу дійшли артисти з однозначно правильною громадянською позицією і вже немає сенсу ставити питання: "Чий Крим?" та інші. Це теж обмежує насправді той список артистів, які можуть брати участь, і не тому, що у нас погані артисти. А тому, що вони не відповідають тим правилам, які на вимогу суспільства з'явилися в національному відборі, – каже Тимур.



Тимур Мірошниченко з переможцями відбору 2023 – гуртом TVORCHI / Фото з інстаграму Мірошниченка

Щодо його особистих відчуттів, то він бачить, що тепер учасники відбору розуміють відповідальність кожного слова, адже тепер не можна наговорити якоїсь маячні, а потім сказати, що був наляканий чимось: "Ні. Тепер кожен думає про те, що він говорить. І здебільшого ті, у кого якась інша думка, як правило просто мовчать. Шоубізнес міняється відповідно до вимог часу, міняються імена. Я думаю, що дуже багатьох артистів, які до 24 лютого були у вищому ешелоні українського шоубізнесу, ми ніколи не почуємо і не побачимо. Тому що вони не відповідають новому суспільству".