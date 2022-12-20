Примітно, що цьогорічний Нацвідбір обійшовся без скандалів, як це було раніше, до прикладу, останню дискваліфікацію переможниці відбору 2022 року Аліну Паш. Замість неї поїхав гурт Kalush Orchestra, який переміг на конкурсі в Італії.

Цікаво Результати голосування фіналу Національного відбору на Євробачення-2023

За словами Тимура, особливо на спокійний відбір цього року повпливала війна, яка розставила цінніші пріоритети.

Мабуть, таких гучних скандалів дійсно не було. І хочеться, щоб і наші артисти, і наші журналісти, наші глядачі взяли за шаблон цьогорічний відбір. Тому що звісно, перепрошую за жаргон, без срачів ми не можемо, просто мені здається, що зараз люди свою негативну енергію все ж таки спрямовують в дещо інше русло. А тут намагаються відшукати щось світле і позитивне,

– переконаний ведучий.

Він каже, що Національний відбір на Євробачення за останні роки проходив етап трансформації щодо правил участі у ньому. Одним з найважливіших стала чітка позиція щодо Криму та виступів у країні-агресорці Росії. Не всі проходили цей "тест", тому обирати цього року фіналістів було значно простіше, адже одразу "відсіювались" гастролери.

"До фіналу дійшли артисти з однозначно правильною громадянською позицією і вже немає сенсу ставити питання: "Чий Крим?" та інші. Це теж обмежує насправді той список артистів, які можуть брати участь, і не тому, що у нас погані артисти. А тому, що вони не відповідають тим правилам, які на вимогу суспільства з'явилися в національному відборі, – каже Тимур.



Тимур Мірошниченко з переможцями відбору 2023 – гуртом TVORCHI / Фото з інстаграму Мірошниченка

Щодо його особистих відчуттів, то він бачить, що тепер учасники відбору розуміють відповідальність кожного слова, адже тепер не можна наговорити якоїсь маячні, а потім сказати, що був наляканий чимось: "Ні. Тепер кожен думає про те, що він говорить. І здебільшого ті, у кого якась інша думка, як правило просто мовчать. Шоубізнес міняється відповідно до вимог часу, міняються імена. Я думаю, що дуже багатьох артистів, які до 24 лютого були у вищому ешелоні українського шоубізнесу, ми ніколи не почуємо і не побачимо. Тому що вони не відповідають новому суспільству".