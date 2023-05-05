Тімур Мірошниченко вперше показав квартиру в Києві, де з дружиною зробив ремонт під час війни
Джерело:ЖВЛ
Ведучий Тімур Мірошниченко з дружиною та дітьми живе в Києві. Він продемонстрував їхнє помешкання, у якому подружжя зробило ремонт ще на початку вторгнення.
Український ведучий Тімур Мірошниченко у новому інтерв'ю показав своє помешкання. Він з дружиною почав робити там ремонт ще до повномасштабного вторгнення.
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Тімур Мірошниченко показав дім
Коли захисники звільнили Київську область від окупантів, Тімур не планував продовжувати ремонт. Але його дружина, яка повернулась з Німеччини додому у червні, вирішила інакше.
І тут почалося найцікавіше. Тому що у когось розбомбили частину складів виробництва, але вони не знають, чи наша техніка була в тих, що розбомбили, чи в тих, що вціліли. Я в принципі був готовий змиритися і чекати, а дружина – ні,
– поділився Тімур.
Інна Мірошниченко зайнялась ремонтом та уважно слідкувала за всією роботою. Доклала своїх зусиль і донечка Мія, кімната якої оформлена у рожевому кольорі. "Ліжко було не рожеве, вона сказала: "Мені це подобається, але нехай буде рожеве. Штори мені ці подобаються. Але нехай будуть рожеві".
Кімната донечки Мірошниченків / Скриншот з відео
Кімната донечки Мірошниченків / Скриншот з відео
Квартира Тімура Мірошниченка розташована в одному зі столичних комплексів біля Дніпра. Найбільше часу сім'я проводить у кухні-студії, де є і стіл, і великий смарагдовий диван, де вмістяться усі.
Як виглядає квартира Мірошниченка / Скриншот з відео ЖВЛ
- Додамо, днями свою орендовану квартиру показала Надя Дорофєєва. Там вона, ймовірно, живе разом з коханим Михайлом Кацуріним. Співачка продемонструвала кадри з імпровізованої фотосесії на дивані.
- Своє помешкання на Хрещатику також показав Андрій Данилко. Саме там, у самому серці Києва, він зустрів повномасштабне вторгнення.