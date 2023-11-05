Це підрив довіри, – Інна Мірошниченко чесно сказала, чи зможе пробачити зраду чоловікові

З початком повномасштабного вторгнення кількість розлучень серед українських пар значно зросла. На це впливають різні чинники.

Так, днями, дружина знаменитого ведучого Інна Мірошниченко розповіла, що для неї могло б стати причиною розлучення. Вона наголосила, що ніколи б не змогла пробачити зраду.

Вас також може зацікавити Цього разу я подаюся сама, – дружина Тімура Мірошниченка всиновлює другу дитину

Чому Інна Мірошниченко не пробачить зраду чоловіку

Для мене це підрив довіри, який не можливо потім повернути. Ти все життя все одно будеш обдумувати цей момент. Будеш боятися, що це настане. Ну і плюс зрада — це прояв неповаги партнера до вибору. Тобто в якийсь момент він засумнівався, чи варта ти того, щоб пробути з тобою все життя,

– поділилася зірка.

Інна зауважила, що не знає, як люди знаходять в собі сили, щоб пробачити зраду. На її думку, тоді вони душать себе, бо це принижує гідність.

Знаменитість зауважила, що зрадити це не те саме, що десь зачепитись і впасти. Зрада – це тривалий проміжок часу.

Інни переконана, що якщо людину щось не влаштовує у стосунках, вона має використати всі можливі способи вирішення конфлікту: поговорити, сходити до психолога, відпочити одне від одного й багато інших варіантів.

"Якщо людина вже йде на зраду, то значить вона поговорити не може і вірити їй вже більше не можна", – сказала адвокатка.

Дружина Тімура Мірошниченка наголосила, що не терпітиме неповагу до себе від партнера.

"Наша ціль буття не тільки плодити. Ми створюємо союзи. Союзи з поваги, тому, вибачте, але я не готова приймати неповагу до себе", – наголосила жінка.

Інтерв'ю з подружжям Мірошниченків: дивіться відео онлайн

Стосунки Тімура та Інни: що відомо