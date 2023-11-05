Так, на днях жена знаменитого ведущего Инна Мирошниченко рассказала, что для нее могло бы стать причиной развода. Она подчеркнула, что никогда бы не смогла простить измену.

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Почему Инна Мирошниченко не простит измену мужу

Для меня это подрыв доверия, которое нельзя потом вернуть. Ты всю жизнь все равно будешь обдумывать этот момент. Будешь бояться, что это случиться. Ну и плюс измена – это проявление неуважения партнера к выбору. То есть в какой-то момент он усомнился, стоит ли быть с тобой всю жизнь,

– поделилась звезда.

Инна отметила, что не знает, как люди находят в себе силы, чтобы простить измену. По ее мнению, тогда они душат себя, потому что это унижает достоинство.

Знаменитость сказала, что предать это не то же, что где-то зацепиться и упасть. Измена – это длительный промежуток времени.

Инны убеждена, что если человека что-то не устраивает в отношениях, он должен использовать все возможные способы разрешения конфликта: поговорить, сходить к психологу, отдохнуть друг от друга и многие другие варианты.

"Если человек уже идет на измену, значит он поговорить не может и верить ему уже больше нельзя", — сказала адвокат.

Жена Тимура Мирошниченко подчеркнула, что не будет терпеть неуважение к себе от партнера.

"Наша цель бытия не только плодить. Мы создаем союзы. Союзы из уважения, поэтому, извините, но я не готова принимать неуважение к себе", – подчеркнула женщина.

Интервью с супругами Мирошниченко: смотрите видео онлайн

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