Був маленький і наляканий, – Мірошниченки зворушили історією знайомства з названим сином

Телеведучий Тімур Мірошниченко та його дружина Інна втретє стали батьками. Офіційно подружжя забрало дитину з дитбудинку і тепер вважається багатодітною сім'єю. У зіркової пари починається новий етап в житті, відтак вони вирішили розповісти з чого все починалось.

Вчора, 30 липня, Мірошниченки показали перші фото з названим сином. Дитині майже 2 роки. Дружина Мірошниченка Інна раніше розповідала, що хлопчик досі носить одяг для 9-місячних дітей. Окрім цього, він має вади психологічного розвитку. Навіть існує вірогідність, що малюк не заговорить.

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Перше знайомство подружжя Мірошниченків з названим сином

Дружина телеведучого зізналася, що в дитбудинок вони приїхали приблизно об 17:30. Перша зустріч з хлопчиком відбулася у присутності юриста, лікаря, працівника соцслужби та вихователя, які мали скласти акт про те, чи відбувся контакт між дорослими й дитиною.

Мірошниченки не змогли багато часу провести з малюком, оскільки була п'ятниця і робочий день у працівників вже закінчився. Однак цього часу їм було цілком достатньо, щоб зрозуміти, чи підходить їм дитина.

Відтак вже в понеділок зранку подружжя відвезло документи в соцслужбу, щоб написати заяву на усиновлення хлопчика.

Він був такий маленький – 70 см. Наляканий… Він хотів плакати, а ми намагалися відволікти. Вийти не можна, іграшок немає, сісти немає де. Всі дивляться. Бо всі ці люди мали скласти акт про те, чи відбувся контакт між нами й дитиною,

- розповіла Інна.

"Ми вийшли з дитбудинку, сіли в машину і написали моїй мамі: "Скажи дітям, що ми знайшли брата!", – додала багатодітна мама.

Що відомо про шлях всиновлення Мірошниченків: головне

Шоумен розповідав, що задумувався про всиновлення ще в студентські роки, до цього була давно готова й його дружина. У березні 2022 року у Тімура всередині "тьохнуло" – він з дружиною вирішили всиновити дитину, навіть не обговорюючи питання.

Близько пів року Тімур та Інна боролися за можливість стати кандидатами у всиновлювачі. Згодом вони зіткнулися з проблемою – у всіх офіційних службах казали, що дітей немає.

Однак вже в середині червня телеведучий поділився, що знайшов дитину на усиновлення. Пізніше з'ясувалося, що малюк живе у дитбудинку в Житомирі.

Від хлопчика відмовилися ще в пологовому будинку, але лише через півтора року він отримав статус на усиновлення.

22 червня відбулося судове засідання, на якому Тімуру та Інні офіційно дозволили забрати дитину у свою сім'ю. Однак довелося почекати місяць, щоб це судове рішення набрало чинності. Відтак зіркова пара забрала малюка додому 22 липня.

, що зараз подружжя має двох спільних дітей – 4-річну доньку Мію та 3-річного сина Марка. Діти давно знають про всиновленого малюка. Мірошниченко поділився, що двоє хлопців житимуть в одній кімнаті.