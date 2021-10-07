З 25-річною Jerry Heil (справжнє ім'я – Яна Шамаєва) досить часто трапляються курйози. Днями сталась чергова пригода. Співачка втратила свій паспорт – ненароком викинула його у смітник!

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Як кажуть, біда не приходить одна. Одразу після цього зірка втратила голос, організм нібито сказав їй "рот закрий". Тому Jerry Heil відлежується вдома, адже попереду багато концертів.

Пів дня провалялась вдома без голосу. Можливо, це просто нервова реакція на усвідомлення власної тупості. Бо як пояснити те, що я викинула у сміття свій паспорт,

– ошелешила артистка.

Jerry Heil / Фото з інстаграму співачки

Безумовно, фани засипали Jerry Heil жартами на тему втраченого паспорта. Одні згадали її одруження на самій собі, інші ж нібито зібрались за ним на сміттєзвалище:

"Правильно, після весілля треба паспорт змінювати";

"Ну все, я у смітник за паспортом, брати кредити буду";

"Ну це тільки Яна так може викинути паспорт у смітник".

Нагадаємо, у серпні зірка зіграла весілля, на якому сказала "так" відображенню в дзеркалі й присяглась любити себе в горі й радості. На торжестві були присутні батьки Jerry Heil, які оцінили курйозну витівку доньки.