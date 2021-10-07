С 25-летней Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шамаева) достаточно часто случаются курьезы. На днях произошло очередное происшествие. Певица потеряла свой паспорт – ненароком выбросила его в мусорное ведро!

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Как говорится, беда не приходит одна. Сразу после этого звезда потеряла голос, организм якобы сказал ей "рот закрой". Поэтому Jerry Heil отлеживается дома, ведь впереди много концертов.

Полдня провалялась дома без голоса. Возможно, это просто нервная реакция на осознание собственной тупости. А как объяснить то, что я выбросила в мусор свой паспорт,

– ошарашила артистка.

Jerry Heil / Фото из инстаграма певицы

Безусловно, фаны засыпали Jerry Heil шутками на тему потерянного паспорта. Одни вспомнили ее бракосочетание на самой себе, другие же якобы собрались за ним на свалку:

"Правильно, после свадьбы надо паспорт менять";

"Ну все, я на помойку за паспортом, брать кредиты не буду";

"Ну это только Яна так может выбросить паспорт в мусорник".

Напомним, в августе звезда сыграла свадьбу, на которой сказала "да" отражению в зеркале и поклялась любить себя в горе и радости. На торжестве присутствовали родители Jerry Heil, которые оценили курьезную выходку дочери.