Якщо раніше Ірина Демічева уникала публічності й залишалась в тіні чоловіка, то зараз все активніше веде особистий блог. За її інстаграм-профілем стежать понад 90 тисяч користувачів. Не дивно, що її нова публікація зчинила резонанс у мережі.

До теми Надя Дорофєєва гуляла Києвом у костюмі за 21 тисячу гривень

"Перший поцілунок у США. Скоро повторимо?" – підписала дружина Монатіка фото, на якому цілує коханого на тлі графіті в Маямі.

Монатік з дружиною в Маямі / Фото з інстаграму Ірини Демічевої

Реакція Наді Дорофєєвої та мережі

За лічені години допис зібрав десятки коментарів. Усе тому, що на архівному селфі Ірина дуже схожа на колегу та подругу Монатіка Надю Дорофєєву.

"Я на секундочку офігіла. Мені здалося, що це я", – прокоментувала ексучасниця гурту "Время и Стекло". Її чоловік Володимир Дантес слідом написав: "Я подумав, що це Надя Дорофєєва". Цю хвилю підтримали й інші користувачі інстаграму:

"Таке враження, ніби це Надя Дорофєєва";

"Я аж злякалась";

"Ви не одна на секундочку офігіли";

"Я теж почала вдивлятися, не могла повірити очам";

"Уявляю, що було б, якби це фото потрапило в мережу з інших джерел".

"Всяке може бути", – неоднозначно відреагувала дружина Монатіка на резонанс у мережі.

Скриншот з інстаграму Ірини Демічевої

Варто зауважити, що днями Надя Дорофєєва кардинально змінила імідж – перефарбувала волосся у темно-каштановий відтінок. До того співачка мала схожу зачіску, як Ірина Демічева на архівному фото з США.

Надя Дорофєєва / Фото з інстаграму співачки

Примітно, що чоловік Дорофєєвої Володимир Дантес втрапив у схожу халепу. Співака сплутали з солістом гурту Måneskin – італійцем Даміано Давидом. Усе через макіяж очей і хвилясту укладку.