Ти не заслужила болю і приниження, – ексбойфренд Хлої Кардашян визнав, що зраджував зірку

Близько місяця тому стало відомо, що колишній бойфренд Хлої Кардашян став батьком від іншої жінки. Після результатів ДНК-тесту Трістан Томпсон підтвердив, що зраджував кохану.

Ще місяць тому американські ЗМІ гуділи новиною про те, що в баскетболіста Трістана Томпсона, ймовірно, є дитина від іншої. Колишній Хлої Кардашян вперто заперечував, що є батьком дитини, однак був змушений це визнати після ДНК-тесту.

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Ексбойфренд Кардашян визнав зраду

Спортсмен опублікував інстаграм-сторіз, де публічно вибачився перед екскоханою та визнав, що є батьком дитини від іншої.

Мамою хлопчика є Маралі Ніколс, фітнес-тренерка Трістана Томпсона. Жінка стверджує, що вона пів року зустрічалась з баскетболістом (приблизно в той самий період, коли чоловік відновив стосунки з Хлої Кардашян). Однак він заявив, що лише двічі переспав з нею у 2021 році.

"Сьогодні ми дізналися результати ДНК-тесту. Я батько дитини Маралі Ніколс. Я беру на себе повну відповідальність за свої дії. Я братиму повну участь у вихованні сина. Я щиро прошу вибачення у всіх, кому завдав біль. Хлої, ти не заслужила цього. Ти не заслужила того болю і приниження. Я щиро люблю тебе, незалежно від того, як це виглядає збоку. Мені дуже шкода", – написав Томпсон в інстаграмі.



Трістан Томпсон з Хлої Кардашян / Фото з інстаграму спортсмена

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