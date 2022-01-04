Ти не заслужила болю і приниження, – ексбойфренд Хлої Кардашян визнав, що зраджував зірку
Джерело:інстаграм Трістана Томпсона
Близько місяця тому стало відомо, що колишній бойфренд Хлої Кардашян став батьком від іншої жінки. Після результатів ДНК-тесту Трістан Томпсон підтвердив, що зраджував кохану.
Ще місяць тому американські ЗМІ гуділи новиною про те, що в баскетболіста Трістана Томпсона, ймовірно, є дитина від іншої. Колишній Хлої Кардашян вперто заперечував, що є батьком дитини, однак був змушений це визнати після ДНК-тесту.
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Ексбойфренд Кардашян визнав зраду
Спортсмен опублікував інстаграм-сторіз, де публічно вибачився перед екскоханою та визнав, що є батьком дитини від іншої.
Мамою хлопчика є Маралі Ніколс, фітнес-тренерка Трістана Томпсона. Жінка стверджує, що вона пів року зустрічалась з баскетболістом (приблизно в той самий період, коли чоловік відновив стосунки з Хлої Кардашян). Однак він заявив, що лише двічі переспав з нею у 2021 році.
"Сьогодні ми дізналися результати ДНК-тесту. Я батько дитини Маралі Ніколс. Я беру на себе повну відповідальність за свої дії. Я братиму повну участь у вихованні сина. Я щиро прошу вибачення у всіх, кому завдав біль. Хлої, ти не заслужила цього. Ти не заслужила того болю і приниження. Я щиро люблю тебе, незалежно від того, як це виглядає збоку. Мені дуже шкода", – написав Томпсон в інстаграмі.
Трістан Томпсон з Хлої Кардашян / Фото з інстаграму спортсмена
Що відомо про ще одну зраду Томпсона
- Про дитину спортсмена стало відомо завдяки судовим документам. Маралі Ніколс подала заяву, щоб отримувати від Томпсона аліменти. Також вона розповіла, що Трістан пропонував їй 75 тисяч доларів за мовчання.
- Хлої Кардашян перебувала у стосунках з Трістаном на той час, коли завагітніла Маралі Ніколс. Тож вона знову потерпіла зраду й була шокована та як ніколи засмучена.
- Вже не вперше зірка реаліті-шоу дізнається про зраду бойфренда та батька її дитини. Чоловік провів ніч з іншою, коли Хлої перебувала на останньому місяці вагітності (у 2018 році), а потім – ще через рік, цього разу з подругою Кайлі Дженнер. Згодом вона відновила стосунки зі спортсменом та навіть хотіла б знову народити дитину від нього. Але влітку 2021 року дізналась про ніч, яку Томпсон провів з трьома іншими жінками й знову розійшлась з ним.