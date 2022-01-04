Еще месяц назад американские СМИ гудели новостью о том, что у баскетболиста Тристана Томпсона, вероятно, есть ребенок от другой. Бывший Хлои Кардашьян упорно отрицал, что является отцом ребенка, однако был вынужден это признать после ДНК-теста.
Важно У экс-бойфренда Хлои Кардашьян родился ребенок от другой: как отреагировала звезда
Экс-бойфренд Кардашьян признал измену
Спортсмен опубликовал инстаграм-сториз, где публично извинился перед экс-возлюбленной и признал, что является отцом ребенка от другой.
Мамой мальчика является Марали Николс, фитнес-тренер Тристана Томпсона. Женщина утверждает, что она пол года встречалась с баскетболистом (примерно в тот же период, когда мужчина возобновил отношения с Хлои Кардашьян). Однако он заявил, что лишь дважды переспал с ней в 2021 году.
"Сегодня мы узнали результаты ДНК-теста. Я отец ребенка Марали Николс. Я беру на себя полную ответственность за свои действия. Я буду принимать полное участие в воспитании сына. Я искренне прошу прощения у всех, кому причинил боль. Хлои, ты не заслужила этого. Ты не заслужила той боли и унижения. Я искренне люблю тебя, независимо от того, как это выглядит со стороны. Мне очень жаль", – написал Томпсон в инстаграме.
Тристан Томпсон из Хлои Кардашьян / Фото из инстаграма спортсмена
Что известно о еще одной измене Томпсона
- О ребенке спортсмена стало известно благодаря судебным документам. Марали Николс подала заявление, чтобы получать от Томпсона алименты. Также она рассказала, что Тристан предлагал ей 75 тысяч долларов за молчание.
- Хлои Кардашьян состояла в отношениях с Тристаном к тому времени, когда забеременела Марали Николс. Поэтому он ей снова изменил и она была шокирована и как никогда расстроена.
- Уже не впервые звезда реалити-шоу узнает об измене бойфренда и отца ее ребенка. Мужчина провел ночь с другой, когда Хлои находилась на последнем месяце беременности (в 2018 году), а затем – еще через год, на этот раз с подругой Кайли Дженнер. Впоследствии она возобновила отношения со спортсменом и даже хотела бы снова родить ребенка от него. Но летом 2021 года узнала о ночи, которую Томпсон провел с тремя другими женщинами и снова разошлась с ним.