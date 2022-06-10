Ти маленький справжній чоловік, – Олена Шоптенко вперше показала обличчя 4-річного сина
Джерело:інстаграм Олени Шоптенко
Хореографиня Олена Шоптенко рідко публікує світлини з сином. З нагоди четвертого дня народження первістка Олексія танцівниця вперше показала його обличчя.
Олена Шоптенко є однією з тих зірок, які тримають особисте життя якомога далі від сторонніх очей. Хореографиня рідко розповідає про чоловіка та сина, однак в особливий для сім'ї день зробила виняток.
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Олена Шоптенко вперше показала обличчя сина
9 червня маленькому Олексію виповнилося 4 роки. З цієї нагоди зіркова матуся зробила зворушливий допис на особистій сторінці в інстаграмі, за якою стежать 288 тисяч користувачів мережі. Олена позувала з первістком на тлі мальовничої галявини.
Шоптенко тримала Олексія на руках, ніжно притулившись з ним носиками. На обличчях мами і сина сяяли усмішки. Вони обоє щиро раділи цьому прекрасному моменту. Це перше фото, на якому можна побачити обличчя хлопчика. Раніше він позував лише спиною до камери.
Ти так подорослішав у свої 4 роки! Обійми твої вже не дитячі, а такі турботливі та з розумінням. Ти маленький справжній чоловік! Так пишаюся тобою! З днем народження, мій любий сину! Миру тобі завжди, особливо в серці!
– з любов'ю написала під фото Олена.
Олена Шоптенко з сином / Фото з інстаграму танцівниці
У коментарях підписники Шоптенко залишають привітання на адресу іменинника та його матусі. Серед зіркових колег Олени до привітань приєдналася Ілона Гвоздьова: "Вітаю. Бажаю здоров'я і нехай не перестає мріяти".
- "З днем народження синочка! Нехай здійсняться всі його мрії!"
- "Вітаємо! Бажаємо Олексію бути мужнім, рішучим і добрим!"
- "Вітаю! Щасливої долі!"
- "Щиро вітаємо вашого синочка з днем народження! Бажаємо здоров'я, щастя, здійснення найзаповітніших мрій, мирного неба!"
Нагадаємо, нещодавно вперше показали обличчя дітей ще дві зіркові матусі, які є представницями королівської сім'ї Великої Британії:
- принцеса Євгенія показала обличчя сина Августа під час святкування платинового ювілею правління королеви Єлизавети II;
- Меган Маркл сфотографувалася з донькою Лілібет у її перший день народження.