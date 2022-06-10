Елена Шоптенко является одной из тех звезд, которые держат личную жизнь как можно дальше от посторонних глаз. Хореографиня редко рассказывает о муже и сыне, однако в особый для семьи день сделала исключение.

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Елена Шоптенко впервые показала лицо сына

9 июня маленькому Алексею исполнилось 4 года. По этому случаю звездная мамочка сделала трогательное сообщение на личной странице в инстаграмме, за которой следят 288 тысяч пользователей сети. Елена позировала с первенцем на фоне живописной лужайки.

Шоптенко держала Алексея на руках, нежно прислонившись с ним носиками. На лицах мамы и сына сияли улыбки. Они оба искренне радовались этому прекрасному моменту. Это первое фото, на котором можно увидеть лицо мальчика. Раньше он позировал только спиной к камере.

Ты так повзрослел в 4 года! Объятия твои уже не детские, а такие заботливые и понимающие. Ты маленький настоящий мужчина! Так горжусь тобой! С днем рождения, мой милый сын! Мира тебе всегда, особенно в сердце!

– с любовью написала под фото Елена.



Елена Шоптенко с сыном / Фото из инстаграмма танцовщицы

В комментариях подписчики Шоптенко оставляют приветствие в адрес именинника и его мамочки. Среди звездных коллег Елены к поздравлениям присоединилась Илона Гвоздева: "Поздравляю. Желаю здоровья и пусть не перестает мечтать".

"С днем рождения сынишка! Пусть исполнятся все его мечты!"

"Поздравляем! Желаем Алексею быть мужественным, решительным и добрым!"

"Поздравляю! Счастливой судьбы!"

"Искренне поздравляем вашего сынишку с днем рождения! Желаем здоровья, счастья, исполнения самых заветных мечтаний, мирного неба!"

Напомним, недавно впервые показали лицо детей еще две звездные мамочки, являющиеся представительницами королевской семьи Великобритании: