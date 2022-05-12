Ти будеш їжею для хробаків, – Тіна Кароль емоційно звернулася до Лепса, який приїхав на Донбас

У середу, 11 травня, в окупований Донецьк приїхали кремлівські пропагандисти – Доліна, Дюжев і Лепс. З нагоди так званого "дня республіки" вони дали концерт ватажкам бойовиків. Пройти повз цей цинізм не змогла співачка Тіна Кароль.

Якщо досі народна артистка України Таїсія Повалій розважає московську публіку на концерті до 9 травня, то рашисти, які відкрито хвалять Путіна за війну в Україні, їдуть сюди. Це Лариса Доліна, Григорій Лепс та Дмитро Дюжев.

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Доліна, Дюжев і Лепс припхалися на Донбас

Спочатку зірок-пропагандистів Доліну та Дюжева помітили біля меморіалу "Жертв фашизму" в Донецьку, де ті зі скорботними обличчями клали квіти. Після цього артисти приєдналися до Лепса на концерті до "дня республіки". Там вони співали гімн Росії та свої недохіти.

Ба більше, Лепс планує залишитися на Донбасі. Він анонсував сольні концерти й пообіцяв провідати поранених російських окупантів.

Бурхлива реакція Тіни Кароль на приїзд Лепса в Донецьк

"Ми приїхали підтримати друзів, поспівати. Сподіваюся, ми трохи відволічемо їх від цих тяжких буднів. Зайдемо в госпіталі, провідаємо", – заявив Лепс в інстаграмі. Цікаво, що на тлі грала пісня Володимира Висоцького "Рыцарский турнир", в якій є рядки "я презираю короля", "мне наплевать на короля".

Нутро тварини. Все було ясно ще тоді, коли я сказала тобі "ні". Заїжджай глибше, не тікай так швидко, ми зустрінемо як слід. "Ти будеш їжею для хробаків. Ми зневажаємо "короля". Трек обрав клас, молодець,

– емоційно висловилася Тіна Кароль.

Тут варто додати, що 2013 року Григорій Лепс хотів стати продюсером Тіни Кароль, але вона відмовилася і від контракту, і від кар'єри на Росії.

Григорій Лепс дорогою на Донбас / Скриншот з інстаграму Тіни Кароль

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