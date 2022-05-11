З 24 лютого Росію не приймають ні на політичній, ні культурній аренах, та це не завадило Філіпу Кіркорову приїхати на перший півфінал Євробачення.

Актуально Філіп Кіркоров припхався на Євробачення в Італію й обурив Росію, яку туди не взяли

Путініст зайняв VIP-ложу, нібито за запрошенням італійців. Він похизувався цим у сторіз.

"Ну ось я і на базі. Де ви думаєте? Так! За спеціальним запрошенням, за заслуги перед Євробаченням. Я не міг відмовити собі в задоволенні прийняти це запрошення і не приїхати сюди незалежним гостем. І вболіватиму за кого? За Грецію", – казав Кіркоров.

Остапчук висміяв Кіркорова

Та приїзд артиста на Євробачення засудили не тільки власні шанувальники-росіяни. Український телеведучий Володимир Остапчук висміяв візит Кіркорова.

За особливі заслуги перед Євробаченням. Ще б медальку причепив. Скромно. А де ж пір'я, паради й хайп,

– поглузував Остапчук, натякнувши на пишні костюми російського артиста.

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Остапчук про Кіркорова / Фото з інстаграм-сторіз



Остапчук про Кіркорова / Фото з інстаграм-сторіз

Що Остапчук думає про Кіркорова

Напередодні в одному з інтерв'ю Володимир Остапчук пригадав сварку з Філіпом через війну в Україні. Спершу шоумен вважав артиста боягузом, а тепер висловив думки про те, що йому могли погрожувати.

Я думаю, що він не стільки сцикун, скільки ФСБшник. Ну не може здорова людина, як Кіркоров, написати пост про те, що підтримує бомбардування, виступає з підтримкою Медведчука. Я думаю, що це або гроші, або серйозні компромати на них. Я впевнений, що спецслужби їхні добре працювали з ними,

– ділився Володимир.

"Така позиція замовчування у багатьох артистів там є, і це шкода, бо в них велика аудиторія. Половина з них вважає, що їхній Гітлер робить усе правильно, а половина боїться. Усі знають, як там", – додала дружина ведучого.