Книга рекордів Гіннеса назвала найпопулярнішого артиста на планеті: хто ним став
Джерело:Книга рекордів Гіннеса
За версією Книги рекордів Гіннеса, канадський співак The Weeknd став найпопулярнішим артистом на планеті. Все через те, що його пісні прослуховують щомісяця понад 111 мільйонів людей.
Цікаво, що друге місце посідає американська співачка Майлі Сайрус, вона має на 30 мільйонів слухачів на місяць менше, ніж у The Weeknd. Нагадаємо, що нещодавно зірка випустила новий трек Flowers, який одразу став вірусним.
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Проте лідером таки став The Weeknd. Книга рекордів Гіннеса називає його найпопулярніший артистом.
Все через те, що співак має найбільшу кількість слухачів на місяць на Spotify (станом на 20 березня – 111,4 мільйонів). Крім того, він став першим артистом, якому вдалося набрати 100 мільйонів щомісячних слухачів на Spotify.
Хто ще увійшов у 5-ку рекордсменів:
- на третьому місці перебуває колумбійська співачка Шакіра (вона має щомісяця 81,6 мільйони слухачів на місяць),
- на четвертому – Аріана Гранде (вона має 80,6 мільйонів слухачів за місяць),
- на п'ятому місті – Тейлор Свіфт (в неї 80,2 мільйона слухачів за місяць),
- наступними йдуть Ріанна (78,5 мільйона) і Ед Ширан (77,5 мільйонів).
Цікаво, що своє сценічне ім'я The Weeknd взяв, коли ще навчався в школі і був проблемним підлітком – хлопець вживав наркотики, за що його вигнали зі школи у 2007-му році.
Але вже у 2010 році він почав випускати власні пісні, такі як What You Need, Loft Music та The Morning, а у 2011 році вперше відправився у турне.
Чого досягнув The Weeknd у кар'єрі музиканта: основне
- Канадський попвиконавець вже став першим у світі виконавцем, котрому вдалося одночасно здобути лідерство у пʼятьох чартах видання Billboard: Hot 100, Billboard 200, Artist 100, Hot 100 Songwriters Hot 100 Producers.
- Варто додати, що у 2017 році The Weeknd очолив рейтинг Forbes 30 – найбільш високооплачуваних зірок спорту і шоу бізнесу, яким менше ніж 30 років.
- У свої вже 32 роки він отримав безліч нагород, зокрема чотири премії Греммі, премію Latin Grammy, 20 премій Billboard Music Awards, 17 премій Juno, шість премій American Music Awards, дві премії MTV Video Music Awards, а також номінації на премію Оскар та премію Еммі.