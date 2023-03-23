Интересно, что второе место занимает американская певица Майли Сайрус, у нее на 30 миллионов слушателей в месяц меньше, чем у The Weeknd. Напомним, что недавно звезда выпустила новый трек Flowers, который сразу стал вирусным

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Однако лидером стал The Weeknd. Книга рекордов Гиннеса называет его самым популярным артистом.

Все потому, что певец имеет наибольшее количество слушателей в месяц на Spotify (по состоянию на 20 марта – 111,4 миллиона). Кроме того, он стал первым артистом, которому удалось набрать 100 миллионов ежемесячных. слушателей на Spotify.

Кто еще вошел в 5 рекордсменов:

на третьем месте находится колумбийская певица Шакира (она имеет ежемесячно 81,6 миллиона слушателей в месяц),

на четвертом – Ариана Гранде (она имеет 80,6 миллионов слушателей в месяц),

на пятом городе – Тейлор Свифт (у нее 80,2 миллиона слушателей в месяц),

следующими идут Рианна (78,5 миллиона) и Эд Ширан (77,5 миллиона).

Интересно, что свое сценическое имя The Weeknd взял, когда еще учился в школе и был проблемным подростком – парень употреблял наркотики, за что его выгнали из школы в 2007 году.

Но уже в 2010 году он начал выпускать свои песни, такие как What You Need, Loft Music и The Morning, а в 2011 году впервые отправился в турне.

Чего добился The Weeknd в карьере музыканта: основное