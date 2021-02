Канадській зірці хіп-хопу та R&B – Ейбелу Макконену Тесфає (The Weeknd) – 16 лютого виповнився 31 рік. Володар премій American Music Awards, Греммі та MTV Europe Music Awards зіграв чималу роль в сучасній музичній індустрії, тож пропонуємо ознайомитись із його творчістю.

Творчість The Weeknd

Своє сценічне ім'я The Weeknd взяв, коли ще навчався в школі і був проблемним підлітком – хлопець вживав наркотики і його вигнали зі школи у 2007-му році. У 2010 році він починає випускати власні пісні, такі як What You Need, Loft Music і The Morning під продюсуванням Джеремі Роуза. У 2011 році The Weeknd відправляється у своє перше турне і знайомиться з репером Дрейком, з яким починає співпрацю.

Про нього почули у США та почали запрошувати на різні заходи, зокрема на знаменитий фестиваль Coachella у 2012 році. Після цього його концерти прогриміли по найбільших містах країни та завершились Нью-Йорком. Згодом виконавець та його команда підкорили Європу на інших фестивалях. Він також зумів підкорити світові чарти та побити рекорди продажів і скачувань своїх хітів.

Згодом його голос звучав у сандтреці до фільму "Голодні ігри: У вогні" (2013), він приєднався до музичного туру Джастіна Тімберлейка, а також зробив ремікс на сингл Бейонсе Drunk in Love. У 2014 році він випустив пісню до фільму "50 відтінків сірого" Earned It. З роками його популярність лише зростала і за 10 років своєї кар'єри він випустив чотири музичних альбоми: Kiss Land (2013), Beauty Behind the Madness (2015), Starboy (2016) і After Hours (2020) – останній отримав шалену популярність та захват від прихильників.

Зокрема не може не приваблювати епатажність The Weeknd, адже виконавець з самого початку почав черпати натхнення у світових гуру музики: Майкла Джексона, Прінса і Ар Келлі. Артист з дитинства втягував у себе все найкраще від різноманітних жанрів музики, проте зупинився на основних чотирьох: PBR&B, R&B, поп і хіп-хоп. У своїх піснях The Weeknd часто використовує емоційні та жалібні тексти про почуття болю, секс, наркотики і проведення часу на вечірках.

Найкращі пісні The Weeknd

Редакція Showbiz 24 пропонує послухати найкращі хіти The Weeknd, які підкорили публіку своїми посилами у текстах та інтригуючими відеокліпами.

The Weeknd – Can't Feel My Face: дивитись відео онлайн

The Weeknd – Wicked Games: дивитись відео онлайн

The Weeknd – Call Out My Name: дивитись відео онлайн

The Weeknd – Often: дивитись відео онлайн

The Weeknd – The Hills: дивитись відео онлайн

The Weeknd – Earned It: дивитись відео онлайн

The Weeknd – Starboy ft. Daft Punk: дивитись відео онлайн

The Weeknd – In Your Eyes: дивитись відео онлайн

The Weeknd – Blinding Lights: дивитись відео онлайн

The Weeknd – Save Your Tears: дивитись відео онлайн

