Цікаво, що друге місце посідає американська співачка Майлі Сайрус, вона має на 30 мільйонів слухачів на місяць менше, ніж у The Weeknd. Нагадаємо, що нещодавно зірка випустила новий трек Flowers, який одразу став вірусним.

Цікаво Розірвали соцмережі й посунули топів: 4 українські артисти, які стали популярними в час війни

Проте лідером таки став The Weeknd. Книга рекордів Гіннеса називає його найпопулярніший артистом.

Все через те, що співак має найбільшу кількість слухачів на місяць на Spotify (станом на 20 березня – 111,4 мільйонів). Крім того, він став першим артистом, якому вдалося набрати 100 мільйонів щомісячних слухачів на Spotify.

Хто ще увійшов у 5-ку рекордсменів:

на третьому місці перебуває колумбійська співачка Шакіра (вона має щомісяця 81,6 мільйони слухачів на місяць),

на четвертому – Аріана Гранде (вона має 80,6 мільйонів слухачів за місяць),

на п'ятому місті – Тейлор Свіфт (в неї 80,2 мільйона слухачів за місяць),

наступними йдуть Ріанна (78,5 мільйона) і Ед Ширан (77,5 мільйонів).

Цікаво, що своє сценічне ім'я The Weeknd взяв, коли ще навчався в школі і був проблемним підлітком – хлопець вживав наркотики, за що його вигнали зі школи у 2007-му році.

Але вже у 2010 році він почав випускати власні пісні, такі як What You Need, Loft Music та The Morning, а у 2011 році вперше відправився у турне.

Чого досягнув The Weeknd у кар'єрі музиканта: основне