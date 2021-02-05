Канадський виконавець The Weeknd минулого року вразив світ несподіваними образами: кілька разів він приходив на червоні доріжки з перебинтованим обличчям, а в кліпі був із синцями. Він пояснив, що так хоче показати абсурдну культуру голлівудських знаменитостей.

На думку виконавця, люди часто роблять будь-що, аби лише сподобатись іншим.

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Чому The Weeknd носить пов'язки

"За останні кілька тижнів Інтернет був сповнений балаканини, мемів і плутанини, і багато фанатів гадали, що означають пов'язки і чи продовжить він цю тему на Суперкубку. В чому справа?" – запитав журналіст видання Variety у виконавця.

Значення пов'язки на всю голову відображає абсурдну культуру голлівудських знаменитостей і людей, які маніпулюють собою з поверхневих причин, щоб сподобатися й отримати визнання,

– пояснив The Weeknd.

Чоловік додав, що зламаний ніс, бинти, пов'язки, "пластика" вписуються в сюжетну лінію "поганої ночі" (маючи на увазі його останній кліп Save Your Tears, де він збільшив собі губи і "загострив" вилиці): "Все це прогрес, і ми спостерігаємо, як сюжетна лінія персонажа досягає підвищеного рівня небезпеки і абсурду в міру того, як його розповідь триває".

The Weeknd підсумував, що просуваючи свій альбом, йому не було важливим, як він сам виглядає, бо він начебто стає "все більш непривабливим".

"Я гадаю, ви могли б зрозуміти, що для мене не важливо бути привабливим, але переконлива розповідь важлива", – зазначив артист.