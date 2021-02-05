Канадский исполнитель The Weeknd в прошлом году поразил мир неожиданными образами: несколько раз он приходил на красные дорожки с перебинтованным лицом, а в клипе был с синяками. Он объяснил, что так хочет показать абсурдную культуру голливудских знаменитостей.

По мнению исполнителя, люди часто делают что угодно, лишь бы понравиться другим.

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Почему The Weeknd носит повязки

"За последние несколько недель Интернет был полон болтовни, мемов и путаницы, и многие фанаты думали, что означают повязки и продолжит ли он эту тему на Суперкубке. В чем дело?" – спросил журналист издания Variety у исполнителя.

Значение повязки на всю голову отражает абсурдную культуру голливудских знаменитостей и людей, которые манипулируют собой по поверхностным причинам, чтобы понравиться и получить признание,

– объяснил The Weeknd.

Мужчина добавил, что сломанный нос, бинты, повязки, "пластика" вписываются в сюжетную линию "плохой ночи" (имея в виду его последний клип Save Your Tears, где он увеличил себе губы и "заострил" скулы): "Все это прогресс, и мы наблюдаем, как сюжетная линия персонажа достигает повышенного уровня опасности и абсурда в меру того, как его рассказ продолжается".

The Weeknd подытожил, что продвигая свой альбом, ему не было важно, как он сам выглядит, потому что он якобы становится "все более непривлекательным".

"Я думаю, вы могли бы понять, что для меня неважно быть привлекательным, но убедительный рассказ важен", – отметил артист.