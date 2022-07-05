The Rolling Stones та Guns N' Roses підтримали Україну на концерті в Лондоні
Легендарний британський та американський гурти продовжують висловлювати свою підтримку Україні на публічних заходах. 1 та 2 липня вони дали концерти у серці Англії та показали жахливі кадри з війни в Україні.
Гурт The Rolling Stones під час виконання пісні Gimme Shelter показали на великому екрані кадри вибухів та руйнувань, яких завдала Росія на території України. Згодом на табло замайорів великий український стяг. Публіка надзвичайно позитивно відреагувала на символічний жест рокерів.
До слова Соліст Imagine Dragons зі сцени звернувся до українців: "Ця пісня для України"
Варто зазначити, що музиканти вмикають ці кадри на кожному своєму концерті в рамках туру SIXTY.
The Rolling Stones підтримали Україну: відео онлайн
Щодо гурту Guns N' Roses, то на стадіоні Tottenham Hotspur Stadium організатори прикрасили сцену українською символікою – на сцені були прапори, а зал та сцена підсвічувались жовто-блакитними кольорами.
Які ще рок-гурти підтримували Україну останні місяці
- Канадський рок-гурт Billy Talent продасть гітару одного з учасників, підписану кожним з музикантів. Так рокери зберуть кошти на підтримку України, які пожертвують в ООН, німецький Червоний Хрест та інші благодійні організації.
- Американський гурт Metallica впродовж двох місяців у рамках кампанії "Все в моїх руках" зібрав мільйон доларів, які пообіцяв передати організації World Central Kitchen – вона допомагає готувати тих українців, які постраждали від війни. Також музиканти виступили разом з українцями The Hardkiss.
- Культовий німецький гурт Rammstein висловив підтримку Україні на одному з концертів. Артисти розгорнули український прапор на концерті в Цюриху.
- Німецький рок-гурт Scorpions виступив у Кракові, де в залі розгорнули 50-метрові прапори Польщі та України.