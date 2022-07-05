The Rolling Stones та Guns N' Roses підтримали Україну на концерті в Лондоні

Легендарний британський та американський гурти продовжують висловлювати свою підтримку Україні на публічних заходах. 1 та 2 липня вони дали концерти у серці Англії та показали жахливі кадри з війни в Україні.

Гурт The Rolling Stones під час виконання пісні Gimme Shelter показали на великому екрані кадри вибухів та руйнувань, яких завдала Росія на території України. Згодом на табло замайорів великий український стяг. Публіка надзвичайно позитивно відреагувала на символічний жест рокерів.

До слова Соліст Imagine Dragons зі сцени звернувся до українців: "Ця пісня для України"

Варто зазначити, що музиканти вмикають ці кадри на кожному своєму концерті в рамках туру SIXTY.

The Rolling Stones підтримали Україну: відео онлайн

Щодо гурту Guns N' Roses, то на стадіоні Tottenham Hotspur Stadium організатори прикрасили сцену українською символікою – на сцені були прапори, а зал та сцена підсвічувались жовто-блакитними кольорами.

Які ще рок-гурти підтримували Україну останні місяці