Американське видання The New York Times представило список нещодавно опублікованих книжок, які варто прочитати. На першому місці – книжка українського письменника та поета Сергія Жадана.

Сергій Жадан у списку рекомендацій The New York Times

У списку рекомендованих книжок – HOW FIRE DESCENDS: New and Selected Poems ("Як сходить вогонь: нові та вибрані вірші") Сергія Жадана у перекладі англійською мовою Вірляни Ткач та Ванди Філіпс у видавництві Yale University Press.

У цих віршах, створених з 2016 по 2022 рік, український поет згадує тяжке становище своїх земляків перед обличчям російського імперіалізму та оплакує їхню смерть, "обмежену мовчанням, яке приходить з нею",

– мовиться в описі до книжки.



Книжка Сергія Жадана / Фото з Амазону

Загалом у списку літератури – 8 книжок. Дві з них стосуються росіян:

THE DISSIDENT: Alexey Navalny: Profile of a Political Prisoner ("Дисидент: Алєксєй Навальний: Профіль політичного в'язня") авторства Девіда Гершенгорна, редактора The Washington Post. Як розповідають в анотації, книжка оповідає біографію "активіста, адвоката та ворога Путіна", його антикорупційні розслідування та замах на вбивство.

THE WIZARD OF THE KREMLIN ("Чарівник Кремля") – Джуліано Да Емполі у перекладі Вілларда Вуда. Це видання розповідає про вигаданого радника Путіна Вадима Баранова. Роман начебто "досліджує руйнівну природу влади".

Нагадаємо, Сергій Жадан 12 жовтня став лауреатом премії імені Тухольського, яку присудив шведський PEN. Волонтера й письменника нагородили як "голос вільної України" – митця, який докладає особливих зусиль до свободи слова.