12 жовтня Шведський PEN присудив українському письменнику, поету й волонтеру Сергію Жадану премію імені Тухольського. Нею нагороджують тих митців, які доклали особливих зусиль до свободи слова.

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Сергій Жадан отримав премію Шведського PEN-клубу

Сергія Жадана описали як одного з найвидатніших українських письменників, який став "голосом вільної України" з початком повномасштабного вторгнення.

Один із найважливіших та найвиразніших голосів української літератури, він беззастережно зображує загарбницьку війну, якої зазнала його країна, водночас невтомно несучи літературу людям — тим самим даючи змогу мистецтву працювати задля кращого світу,

– мовиться на сайті PEN-клубу.

До слова, шведською мовою вийшли романи Сергія Жадана "Інтернат" та "Ворошиловград".

"Його невтомна робота демонструє, яку важливу роль може зіграти література навіть у найжахливіших обставинах", – додають члени клубу.

Церемонія нагородження премією відбудеться у Стокгольмі 15 листопада.

Що відомо про премію Тухольського

Шведський PEN-клуб заснував премію-стипендію імені Тухольського, щоб відзначати письменників, які роблять особливий вклад у свободу слова. Відзнаку назвали на честь Курта Тухольського – німецького журналіста та письменника, книжки якого спалили на багатті. У 1930 році він знайшов прихисток у Швеції.

Премією нагороджують з 1985 року. Її розмір – 150 тисяч шведських крон, тобто приблизно 13,5 тисячі доларів.