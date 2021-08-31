Успешная украинская рок-группа The Hardkiss порадовала поклонников новой музыкальной премьерой. Музыканты выпустили видеоработу на песню "7 вітрів".

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The Hardkiss презентовали клип "7 вітрів"

Композиция вошла в альбом "Жива і не залізна", который вышел в конце мая 2021 года. Песня "7 вітрів", как и пластинка в целом, передает искренние эмоции. Также альбом показал фронтвумен группы Юлию Санину с другой стороны – ту, которая за сценой.

Клип на песню "7 вітрів" в основном состоит из кадров, смонтированных с зажигательных концертов The Hardkiss. Отдельно в ролике появляется Юлия Санина, которая эффектно позирует перед объективом на фоне самолета и фейерверков. Режиссером видео стал Валерий Бебко.

Фронтвумен группы снова увидели в смелом образе. Она примерила серый полосатый пиджак, черный топ, полупрозрачную кофточку с красным оттенком и юбку с бахромой. Look дополняла эпатажная прическа с рожками и макияж в фиолетовых и красных цветах. Отметим, что в таком аутфите певица выступала на Atlas Weekend.

The Hardkiss – "7 вітрів": смотрите видео онлайн

Реакция сети

Новый клип The Hardkiss в хорошем смысле поразил поклонников. В основном они увлекаются новой работой группы:

"Любимый трек нового альбома";

"Юлия как всегда – богиня. Обожаю эту невероятную песню, теперь еще и в клип влюбилась";

"Очень крутой клип. Спасибо за эмоции";

"Невозможно оторваться. Так круто, что даже не хватает слов";

"Просто до мурашек";

"Часть из самолетом очень сильная и кадры невероятные. Крутой клип! Стильно".

Текст песни "7 вітрів" The Hardkiss

Тінь на моєму ліжку лишив ти

Впіймала я

Тільки ніч не тримала

Ніч нічого не значить

Залишитись разом і втекти від людей

Чи згорати кожен раз

Залишитись одній між твоїх спокус

І моїх німих образ

Загублені в почуттях

Тримали світ у руках

Залишусь з тобою

На семи вітрах

На семи вітрах

На семи вітрах

Сіль розсипали

Все починали із нуля

Знову лід розбивали

Лід нам усе пробачить

Залишились разом і втекли від людей

І згорали кожен раз

Залишились разом між твоїх спокус

І моїх німих образ

Загублені в почуттях

Тримали світ у руках

Залишусь з тобою

Ау

На семи вітрах

На семи вітрах

На семи вітрах

Загублені в почуттях

На семи вітрах

Тримали світ у руках

На семи вітрах