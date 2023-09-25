Тетяна Літвінова з "МастерШефу" зробила три пластичні операції: як вона виглядає зараз
Джерело:Тетяна Літвінова
Колишня суддя шоу "МастерШеф", рестораторка Тетяна Літвінова вперше зізналася, що змінила свою зовнішність. Після розлучення вона наважилася на три пластичні операції, зокрема змінила форму грудей.
Зараз Літвінова почувається 20-річною дівчиною. Тетяна вирішила зробити пластичну операцію у 45 років після розлучення з російським бізнесменом Ярославом Трухановим.
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Тетяна Літвінова зробила три пластичні операції
У соцмережі рестораторка поділилася своїм досвідом пластичної операції. Тетяна Літвінова наважилася зробити три операції одразу:
- змінила форму грудей без імплантатів,
- зробила пластику шва після кесаревого розтину,
- зробила ліпофілінг.
Ліпофілінг – це коли особистий жир, який має велику кількість гормонів молодості, підколюють у вилиці. Ефект просто вау, ніякої хімії, все дуже природно,
– зізналася екссуддя шоу.
Тетяна Літвінова після пластичних операцій / Фото з її інстаграму
Тетяна розповіла, що вже наступного дня після операції була вдома.
"Три дні після операції була слабкість та невелика лихоманка. Але завдяки лікам, я швидко "вирівнялася". Носила 3 – 4 тижні спеціальні пластирі на швах та 2 місяці спеціальну білизну", – зізналася Літвінова.
Рестораторка дуже рада, що змінила форму грудей, бо почуває себе 20-річною дівчиною. Вона опублікувала кадри після змін.
"Я кайфую від свого тіла! Я кайфую і в білизні і без неї! І це величезна свобода. А свободу я ціную якнайбільше у всіх її проявах. Особливо останнім часом", – додала Тетяна.
Які зірки робили пластичні операції
- Про операцію зі збільшення грудей нещодавно зізналась Ірина Сопонару. Раніше їй подобалися стрункі дівчата, але згодом смак змінився, тому акторка збільшила груди.
- Блогерка Аліна Шаманська нещодавно розповіла, що робила ряд маніпуляцій із зовнішністю – ринопластику, хейлопластику, блефаропластику, видаляла грудки Біша.
- Анна Трінчер з підліткового віку комплексувала через невеликі груди. Тому понад рік тому співачка зробила операцію – тепер у неї третій розмір грудей.
- Раміна Есхакзай лягла під ніж пластичного хірурга у вересні минулого року – вона робила септопластику. Але ця операція була не заради естетики, а щоб покращити дихання.