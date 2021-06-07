Стосунки Тетяни Литвинової з російським бізнесменом тривали 9 років. Проте пара прийняла рішення про розлучення та поспішила повідомити його друзям, знайомим і шанувальникам.

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З жалем повинні повідомити, що наші спільні зусилля по збереженню нашого шлюбу не увінчалися успіхом. З болем у серці ми прийняли важке рішення про розлучення,

– оголосила Тетяна Литвинова.

Екссуддя "МастерШеф" запевнила, що ані колишній чоловік Ярослав Труханов, ані вона не винна в розриві. Однак, очевидно, що розлучення було для неї нелегким.

"Сподіваюся на вашу тактовність, поки дуже сильно болить", – зізналася Тетяна Литвинова, опублікувавши останнє спільне фото з екскоханим.

"Таню потрібно обіймати! Їй потрібна підтримка! Час посумувати, втекти в роботу, провести аналіз і повний аудит свого життя", – написала кулінарна експертка у новому дописі.