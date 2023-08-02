Днями Ольга Сумська показала фото з гастролей із донькою та чоловіком. Виявилося, що Ганна отримала роль у п'єсах "За двома зайцями" та "Декамерон", де грає і її мама. Як змінилася донька Сумської – читайте у статті 24 Каналу.

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У школі було нелегко

Раніше у програмі "ЖВЛ" дівчина розповідала, що шкільні роки були важкими. Ганна Борисюк зазнавала цькувань з боку однокласників через те, що була дитиною відомих батьків.

Мене знищували як фізично, так і словесно… І навіть вчителі, насправді, підхоплювали весь цей загальний "прикол", “стьоб” наді мною. Були випадки, коли за волосся смикали на очах у всіх вчителів. Я просто тікала в туалет зі сльозами,

– пригадує дівчина.

За її словами, майбутній акторці докоряли питаннями про те, чому вона вчиться у звичайній школі.



Ганна Борисюк / Фото з її інстаграму

Але дівчина не здалася. А брак спілкування з однолітками донька Сумської компенсувала творчістю. Дівчина зізналася, що розігрувала сценки з ляльками, будувала аматорський театр вдома, ліпила фігурки своїх однокласників.

Своїми переживаннями Ганна ділилася зі старшою сестрою Антоніною Паперною, яка наразі живе у Москві та мовчить про війну в Україні. Колись дівчата жили у одній кімнаті і були близькими. Тому переїзд Тоні до Росії 9-річна Анна сприйняла важко.

"Було важко прощатися з нею, розуміючи, що все… Далі якось ти сама. Я пам’ятаю як у день її вильоту у Москву вибігала у піжамі на вулицю і просила її залишитись. Зараз не вистачає її уваги. Хочеться бути близькими людьми та назавжди це зберегти", – відповіла донька Сумської.



Ганна Борисюк з сестрою Тонею Паперною / Фото з соцмереж

Початок акторської кар’єри

Лише кілька тижнів тому 21-річна Ганна закінчила університет. В інстаграмі її привітала з цією подією зіркова мама. Тоді ж Сумська і повідомила, що вирушає з донькою у перші спільні гастролі.

Ганнуся, вітаємо тебе з закінченням нашої альма-матер імені Карпенка-Карого і отриманням диплома з відзнакою! А ось і наші перші спільні гастролі з юною акторкою Анною Борисюк в ролі Кралі-Галі у виставі "За двома зайцями",

– підписала фото Сумська.



Ольга Сумська показала фото з донькою / Світлина з її інстаграму

Лише у березні цього року дівчині виповнився 21 рік. Свій день народження Ганна зустріла на сцені. На думку Сумської, це означає, що попереду плідний рік для актора.

"Твій дідусь, народний артист України В’ячеслав Сумський казав: "День народження на сцені – весь рік плідний"… Головне, аби ти була щасливою, аби вірила в себе за будь-яких обставин, а ми з татом безмежно тебе любимо! Нелегкий час прийшовся на твої юні роки і нехай якнайшвидше прийде перемога!", – вітала дівчину мама.

Цікаво, що дівчина має грандіозні плани на акторську кар’єру, проте не хоче, аби її асоціювати з іменем мами Ольги Сумської.

Всі очікують від мене якогось вибуху… Зараз заспіває, затанцює, буде як людина-оркестр… Ну я така вродилася. Я трохи спокійніша за маму. В мене постійне відчуття, що я ще до чогось не доросла,

– зізнавалася Анна.



Ганна Борисюк під час вистави / Фото з її інстаграму

Нагадаємо, що старша донька акторки Антоніна Паперна продовжує жити в Москві з чоловіком-росіянином та дітьми. ПРоте зіркова мама Ольга Сумська захищає доньку. Вона запевняє, що донька за Україну, але виїхати з Росії чи висловитися про війну не може, бо їй страшно за дітей.