Сумська тепер грає на одній сцені з донькою. Адже нещодавно 21-річна дівчина здобула диплом театрального факультету.

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Відомо, що Анна Борисюк випустилася з театрального університету імені Карпенка-Карого. Дівчина закінчила його з відзнакою.

Тепер Анна отримала роль Кралі-Галі у п'єсі "За двома зайцями", де також задіяна її мама Ольга Сумська, яка грає Секлиту Лимериху. Чоловік акторки Віталій Борисюк часто відвідує вистави коханої, а тепер і доньки.



Ольга Сумська з чоловіком та донькою / Фото з її інстаграму

Поміж виступами сім’я показала, як проводить час разом. Сумська розвеселила кумедним селфі з чоловіком та донькою у потягу між гастролями.



Ольга Сумська з чоловіком та донькою / Фото з її інстаграму

Нагадаємо, що старша донька акторки Антоніна Паперна продовжує жити в Москві з чоловіком-росіянином і двома дітьми. В Україні її захищає зіркова мама. Зокрема, Ольга Сумська постійно запевняє, що донька "всім серцем з Україною", а виїхати з Росії чи висловитися про війну не може, бо "передусім мама і робить все для безпеки дітей".