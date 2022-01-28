"У тебе немає дітей, тільки коханці": фанатка Путіна Єгорова розсварилась з Навроцькою

Скандальний допис Сніжани Єгорової на підтримку Путіна розлютив навіть її зіркових друзів. Дизайнерка Ольга Навроцька публічно вилаялася на ведучу, а та дорікнула їй дітьми й коханцями.

Два дні тому, 26 січня, Сніжана Єгорова зробила абсурдну заяву – оголосила, що підтримує президента країни-агресорки Володимира Путіна. Відтоді хейт ллється на неї звідусіль. Слідом за рідною донькою Анастасією Ровінською телеведучу розкритикувала дизайнерка Ольга Навроцька.

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Як Ольга Навроцька відреагувала на заяву Єгорової

Під скандальним дописом Сніжани Єгорової модельєрка залишила лаконічний коментар. "Снєжо, ти їб*н*лаясь?" – емоційно відреагувала Ольга Навроцька. Вона одна з небагатьох друзів телеведучої, які наважилися осудити її публічно.

Скриншот з фейсбуку Сніжани Єгорової

Сніжана Єгорова образила Навроцьку у відповідь

Скандальна знаменитість не забарилася з відповіддю, однак написала Ользі Навроцькій в особисті повідомлення. Вона дорікнула експодрузі тим, що та не має дітей, тому війна їй не страшна.

"Я знаю, Олечко! Ти ж мила у всьому! У будь-якій країні знайдеш застосування! Твори світи, серед війни. Це ж так романтично! Коли чужі діти сидять у підвалах. Звідки ж тобі знати? У тебе немає дітей. Тільки свинокролики та милі коханці… Бог не дав, як і розуму. Тільки краса порожня і марна", – емоційно написала Сніжана Єгорова.

Дизайнерка відправила її куди подалі й додала, що "істерія продовжується". Після так званого "політичного скандалу" Ольга Навроцька додала, що в маси треба нести любов і світло.

навесні 2020 року Ольга Навроцька закрила бренд NAVRO. Згодом вона випустила дитячу аудіокнигу

Листування Сніжани Єгорової та Ольги Навроцької / Фото з фейсбуку

Скандал зі Сніжаною Єгоровою