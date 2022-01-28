Донька Сніжани Єгорової також працює телеведучою. Вона розповідала, що про позицію матері щодо Володимира Путіна вона дізналась з новин.

Важливо Біль і сором, – донька Сніжани Єгорової, яка підтримує Путіна, прокоментувала її позицію

Стася Ровінська про випадок у садку

Донька Єгорової поділилась, що не хотіла робити публічні заяви щодо її матері. Однак випадок у дитячому садку її спантеличив.

Мене зрозуміють інші мами. Я сама мама трьох дітей. Вчора, забираючи свого сина з садочка, тато однієї дитини сказав мені: "Ви ще не в Росії? Чого ще не поїхали?" Я навіть спочатку його не зрозуміла. А потім вихователька сказала: "Може, ви не будете водити свого сина до садочка, поки все не минеться?"

– розповіла Стася Ровінська.

"Я – не моя мама. У мене є своя родина – мій чоловік, мої власні діти. І я несу за них відповідальність. Ми всі живемо тут. І я не хочу, аби вони чогось боялися. Ми підтримуємо Україну всі роки, поки триває війна. Я мусила зробити цей пост, аби захистити їх. І вголос чітко сказати про мою і нашу позицію. Дякую за підтримку друзям і колегам. Хай буде мир в Україні!" – додала вона.



Стася Ровінська з дитиною / Фото з інстаграму ведучої

Сніжана Єгорова та її заява щодо Путіна