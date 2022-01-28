Два дня назад, 26 января, Снежана Егорова сделала абсурдное заявление – объявила, что поддерживает президента страны-агрессора Владимира Путина. С тех пор хейт льется на нее отовсюду. Вслед за летней дочкой Анастасией Ровинской телеведущую раскритиковала дизайнер Ольга Навроцкая.

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Как Ольга Навроцкая отреагировала на заявление Егоровой

Под скандальным сообщением Снежаны Егоровой модельер оставила лаконичный комментарий. "Снежа, ты еб*н*лась?" – эмоционально отреагировала Ольга Навроцкая. Она одна из немногих друзей телеведущей, которые осмелились осудить ее публично.

Скриншот из фейсбука Снижаны Егоровой

Снежана Егорова оскорбила Навроцкую в ответ

Скандальная знаменитость не замедлила с ответом, однако написала Ольге Навроцкой в личные сообщения. Она упрекнула бывшую подругу в том, что та не имеет детей, поэтому война ей не страшна.

"Я знаю, Олечка! Ты же мила во всем! В любой стране найдешь применение! Твори миры, среди войны. Это же так романтично! Когда чужие дети сидят в подвалах. Откуда же тебе знать? У тебя нет детей. Только свинокролики и милые любовники ... Бог не дал, как и ума. Только красота пуста и бесполезна", – эмоционально написала Снежана Егорова.

Дизайнер отправила ее куда подальше и добавила, что "история продолжается". После так называемого "политического скандала" Ольга Навроцкая добавила, что в массы надо нести любовь и свет.

Отметим, весной 2020 года Ольга Навроцкая закрыла бренд NAVRO. Впоследствии она выпустила детскую аудиокнигу " Свинокролики, или в поисках Золотой Русалочки".

Переписка Снежаны Егоровой и Ольги Навроцкой / Фото из фейсбука

Скандал со Снежаной Егоровой