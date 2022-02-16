"Тебе не злякати, тебе не зламати": добірка надихаючих пісень про віру і силу духу

У напружений час, коли заголовки ЗМІ та заяви політиків лунають звідусіль, важливо правильно перевіряти інформацію, не панікувати і підтримувати свій моральний дух. У День єднання, аби заспокоїтись і ще раз переконатись, що Україна зможе протистояти Росії, пропонуємо послухати кілька сильних треків.

У часи Революції Гідності та війни Росії з Україною дух українців часто підіймали українські виконавці та гурти. Чимало їхніх пісень вже стали легендарними та набули статус символів. Деякі з них ви, можливо, вже чули, а деякі – можуть стати справжнім відкриттям.

Важливо Від Зеленських в Україні до Остапчука на Мальдівах: хто із зірок долучився до Дня єднання

Налаштовуйтесь на позитив і спокій, але в разі чого – з гідністю усією країною дамо відсіч російському агресору.

Kozak System – Сила і Зброя: дивитись відео онлайн

СКАЙ – Україно (рок-версія): дивитись відео онлайн

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – Вільні люди: дивитись відео онлайн

Океан Ельзи – Небо над Дніпром: дивитись відео онлайн

До слова "Я в Києві, і я не боюсь": знаменитості залишаються вдома й закликають не панікувати

Тінь Сонця – Країна волі: дивитись відео онлайн

Riffmaster та Сашко Положинський – Земля: дивитись відео онлайн

До слова "Гідний вчинок": Олександр Положинський уклав контракт із ЗСУ

Тартак – Мій лицарський хрест: дивитись відео онлайн

Кому Вниз – Хлопці з Бандерштату: дивитись відео онлайн

Гайдамаки – Укроп: дивитись відео онлайн

Веремій – Нічого не буде, як раніше: дивитись відео онлайн

ТНМК – Історія України за 5 Хвилин: дивитись відео онлайн

Орест Лютий – Росіян в Донбасє нєт: дивитись відео онлайн

Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!



Як зберігати спокій / Інфографіка 24 каналу