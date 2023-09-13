Відео з принцом Гаррі розчулило мережу. Він є засновником змагань "Ігри нескорених", які проходять у Дюссельдорфі (Німеччина).

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Герцог Сассекський зустрівся з українцями. Принц Гаррі підійшов до членів команди України та потиснув їм руки. Він також поспілкувався та зробив кілька світлин з вболівальниками.

До мережі потрапило відео, на якому Гаррі став на одне коліно поруч з українським воїном, який втратив дві ноги на війні, захищаючи країну.

"Ігри нескорених" принц Гаррі відвідав разом зі своєю дружиною. В мережі з'явилося фото, де Меган Маркл тримає за руку українську військову, парамедикиню Юлію "Тайру" Паєвську. На церемонії відкриття він також звернувся до української захисниці.

Хочу скористатися можливістю відзначити збірну України й, зокрема, одну особливу людину — "Тайру". Думаю, я ніколи не зустрічав більш сміливої та стійкої людини, ніж ви. Ви втілюєте справжній дух України та Нескорених. Я радий вас бачити й відчувати вашу енергію особисто, адже нам вас не вистачало минулого року,

– сказав Гаррі.



Принц Гаррі та Меган Маркл зустрілися з "Тайрою" / Фото з інстаграму змагань

Як повідомляє "Суспільне", "Тайра" мала дебютувати на цих змаганнях ще у 2022 році, але за місяць до турніру вона потрапила до російського полону. Її звільнили в червні того року, тож вже у 2023 році Юлія знову стала частиною збірної України.

Довідка! Invictus Games 2023 ("Ігри нескорених") – це міжнародні мультидисциплінарні змагання колишніх і діючих військовослужбовців, поранених або тих, які отримали інвалідність на службі.



Цьогоріч "Ігри Нескорених" проводяться вшосте. 2014 року вони відбулися в Лондоні, 2016-го – в Орландо, 2017-го – в Торонто, 2018-го – в Сіднеї, а 2022 року – в Гаазі.