Украинка поделилась впечатлениями от знакомства с герцогом и герцогиней. Ранее принц Гарри и Меган Маркл наградили "Тайру" серебряной медалью.
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Юлия Паевская познакомилась с герцогом и герцогиней Сассекскими во время "Игор Непокоренных" в Дюссельдорфе. Она общалась с ними дважды.
Теперь "Тайра" призналась, что принц Гарри и Меган Маркл понравились ей.
Я выразила благодарность принцу Гарри за его вклад и поддержку в нашем деле и обменах. Принц действительно замечательный, очень искренний и участливый. Герцогиня Меган вживую даже красивее, чем на фотографиях,
– написала Паевская.
Она поделилась совместным снимком с принцем Гарри и Меганом Марклом. На фотографии герцогиня поцеловала Тайру в щечку, а герцог обнял ее с другой стороны.
"Тайра" поделилась впечатлением о принце Гарри и Мегане Маркле / Фото с сайта X
Принц Гарри в речи обратился к "Тайре"
Принц Гарри увлекается защитницей из Украины. На церемонии открытия сын короля лично обращался к украинской защитнице.
Хочу воспользоваться возможностью отметить сборную Украины и, в частности, одного особого человека – "Тайру". Думаю, я никогда не встречал более смелого и стойкого человека, чем вы. Вы воплощаете настоящий дух Украины и Непокоренных,
– сказал Гарри.
Ранее в сети показали фото, где Меган Маркл, шедшая у принца Гарри, держала за руку Юлию Паевскую.