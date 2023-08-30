Видала маячню про Україну: зрадниця Таїсія Повалій зганьбилась на пропагандистських концертах

Зрадниця Таїсія Повалій виступила на пропагандистському концерті в Уфі. Вона видала порцію дивних заяв щодо патріотизму в Росії та оббрехала Україну.

Співачка-зрадниця Таїсія Повалій залишається на стороні країни-терориста. Вона вкотре заявила про любов до Росії та очорнила Україну.

Дивіться також Ігор Кондратюк пояснив, чому Лорак та Повалій зрадили Україну: "Їм байдуже навіть на своїх мам"

Повалій знову пробила дно

Таїсія Повалій взяла участь у пропагандистських заходах у Кемерово та Уфі. На гала-концерті "ПесниZаРодину" зрадниця розважала громадян країни-терориста з піснями про "Русь" на тлі кокошників та кремлівської символіки з літерами "z". В Уфі натомість пройшов фестиваль "Время героев".

Артистка звернулась до кількох десятків росіян на напівпорожній площі в Уфі та зізналась у любові до Росії: "Хочеться сьогодні сказати слова подяки улюбленій країні, великій країні. Росія, я люблю тебе. Люблю вас, мої дорогі".



На z-концертах порожньо / Скриншот з відео

Повалій не лише виступала, а ще й видала порцію маячні російським ЗМІ, щоб вислужитися перед Кремлем. Вона заявила, що зараз час "патріотичних пісень", тому потрібно бути згуртованими.

Зрадниця не оминула можливості оббрехати Україну, з невідомої причини згадуючи про Революцію Гідності. Вона робила паузи та запиналась під час своєї "промови", вочевидь, намагаючись на ходу вигадати текст.

Коли був переворот в Україні, я жила там. Я знаю на своєму досвіді, як це складно і як людям не вистачало духовного виховання, щоб усі переживали за сім'ї, щоб усі думали про своє майбутнє. Тому патріотична пісня виховує духовність. І я впевнена, що майбутнє у Росії велике. І наша молодь – вона могутня, вона мудра,

– зганьбилась Повалій.



Таїсія Повалій / Скриншот з відео

Таїсія Повалій не може влаштуватись навіть в Росії

Хоч зрадниця всіма силами намагається здобути повагу в Росії, там її теж не надто хочуть бачити. У березні в Повалій скасували не тільки великі концерти, але й виступи в ресторанах.

Повалій досі не має свого житла в Росії – вона вже 17 років винаймає квартирі в "елітному комплексі" в Москві. Але нещодавно скаржилась, що у панельному домі гаряче так, що навіть кондиціонер не може впоратися. Грошей від Кремля для власного дому їй не вистачає.