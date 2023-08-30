Певица-предательница Таисия Повалий остается на стороне страны-террориста. Она в очередной раз заявила о любви к России и очернила Украину.

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Повалий снова пробила дно

Таисия Повалий приняла участие в пропагандистских мероприятиях в Кемерово и Уфе. На гала-концерте "ПесниZаРодину" предательница развлекала граждан страны-террориста с песнями о "Русь" на фоне кокошников и кремлевской символики с буквами "z". В Уфе прошел фестиваль "Время героев".

Артистка обратилась к нескольким десяткам россиян на полупустой площади в Уфе и призналась в любви к России: "Хочется сегодня сказать слова благодарности любимой стране, великой стране. Россия, я люблю тебя. Люблю вас, мои дорогие".



На z-концертах пусто / Скриншот с видео

Повалий не только выступала, но и выдала порцию бреда российским СМИ, чтобы выслужиться перед Кремлем. Она заявила, что сейчас время "патриотических песен", поэтому нужно быть сплоченными.

Предательница не упустила возможности оболгать Украину, по неизвестной причине вспоминая о Революции Достоинства. Она делала паузы и запиналась во время своей "речи", очевидно, пытаясь на ходу придумать текст.

Когда был переворот на Украине, я жила там. Я знаю на своем опыте, как это сложно и как людям не хватало духовного воспитания, чтобы все переживали за семьи, чтобы все думали о своем будущем. Поэтому патриотическая песня воспитывает духовность. И я уверена, что будущее у России велико. И наша молодежь – она могущественная, она мудрая,

– опозорилась Повалий.



Таисия Повалий / Скриншот с видео

Таисия Повалий не может устроиться даже в России

Хотя предательница всеми силами пытается обрести уважение в России, там ее тоже не слишком хотят видеть. В марте в Повалий отменили не только большие концерты, но и выступления в ресторанах.

Повалий до сих пор не имеет своего жилья в России – она уже 17 лет снимает квартиру в "элитном комплексе" в Москве. Но недавно жаловалась, что в панельном доме горячо так, что даже кондиционер не справляется. Денег от Кремля для своего дома ей не хватает.